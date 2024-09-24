Семь картин Рязанского музея будут представлены на выставке Третьяковской галереи

Семь произведений из основной коллекции Рязанского художественного музея участвуют в выставке «Адепты красного. Малявин & Архипов», проводимой Третьяковской галереей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Рязанской области.

Выставка включает около 100 работ, представленных региональными и ведущими музеями страны, частными коллекциями и Национальным художественным музеем Белоруссии. Выставка разделена на две секции: в первой представлены пейзажи и жанровые картины, а также крестьянские образы Абрама Архипова, во второй – портреты и крестьянские циклы Филиппа Малявина.

Экспозиция «Адепты красного. Малявин & Архипов» будет открыта до 16 февраля 2025 года.