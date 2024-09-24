Вторник, 24 сентября, 2024

Семь картин Рязанского музея будут представлены на выставке Третьяковской галереи

Автор: 7info7

Опубликовано

фото министерства культуры Рязанской области

Семь произведений из основной коллекции Рязанского художественного музея участвуют в выставке «Адепты красного. Малявин & Архипов», проводимой Третьяковской галереей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Рязанской области.

Выставка включает около 100 работ, представленных региональными и ведущими музеями страны, частными коллекциями и Национальным художественным музеем Белоруссии. Выставка разделена на две секции: в первой представлены пейзажи и жанровые картины, а также крестьянские образы Абрама Архипова, во второй – портреты и крестьянские циклы Филиппа Малявина.

Экспозиция «Адепты красного. Малявин & Архипов» будет открыта до 16 февраля 2025 года.

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