Сексолог раскрыла три главные эротические фантазии мужчин

Тренер по интимной гимнастике и сексолог Татьяна Горбунова рассказала в интервью 76.RU о трех главных эротических фантазиях мужчин.

По ее словам, тайные желания у всех людей разные, но есть те, которые встречаются чаще всего.

«У мужчин есть три главные эротические фантазии: глубокий горловой минет, анальный секс, а также секс с двумя женщинами или с незнакомкой», – перечислила Горбунова.

Собеседница пояснила, что женщины чаще всего в тайне желают группового секса, интима с принуждением и занятия любовью с другой представительницей прекрасного пола.

Горбунова посоветовала осторожно преподносить партнеру любую фантазию и дать ему время, чтобы переварить это предложение.