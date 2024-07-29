Секс продлевает жизнь, выяснили учёные

Эндокринолог, к. м. н. Зухра Павлова написала в телеграм-канале пост о пользе секса.

Специалист ссылается на данные исследования, показавшего, что активная половая жизнь полезна для сердечно-сосудистой системы. Правда, пока это доказано только для женщин.

Если женщина будет заниматься сексом реже одного раза в неделю, то риск смертности повысится на 70%. При депрессии вероятность смертельного исхода у женщин, не ведущих половую жизнь, выше на 197%.

— Также у участников исследования с недостатком секса чаще был повышен уровень С-реактивного белка, который считается маркером воспаления в организме. У мужчин таких связей не наблюдалось. Пока, — пишет Павлова.

Врач также отдельно выделила полезные свойства секса:

снижает уровень стресса

повышает настроение

способствует укреплению иммунитета

улучшает качество сна

укрепляет отношения между партнёрами

улучшает когнитивные функции

является неплохой физической нагрузкой.