Секс продлевает жизнь, выяснили учёные

Эндокринолог, к. м. н. Зухра Павлова написала в телеграм-канале пост о пользе секса.
Специалист ссылается на данные исследования, показавшего, что активная половая жизнь полезна для сердечно-сосудистой системы. Правда, пока это доказано только для женщин.
Если женщина будет заниматься сексом реже одного раза в неделю, то риск смертности повысится на 70%. При депрессии вероятность смертельного исхода у женщин, не ведущих половую жизнь, выше на 197%.
Врач также отдельно выделила полезные свойства секса:
снижает уровень стресса
повышает настроение
способствует укреплению иммунитета
улучшает качество сна
укрепляет отношения между партнёрами
улучшает когнитивные функции
является неплохой физической нагрузкой.