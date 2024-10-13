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Секс помогает отодвинуть опасное заболевание

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Алексей Самохин
Изображение от wayhomestudio на Freepik

Исследование, проведенное учеными из Пенсильванского университета, выявило важный фактор, влияющий на развитие деменции у пожилых людей, — сексуальная активность. Оказалось, что снижение качества интимной жизни может быть связано с ухудшением когнитивных функций, пишет «Московский комсомолец». 

В исследовании участвовало более 800 мужчин в возрасте от 56 до 68 лет. Участников регулярно обследовали на предмет памяти и эректильной функции, а также просили оценивать степень удовлетворенности своей сексуальной жизнью. Результаты показали, что те, кто был более удовлетворен, реже сталкивались с когнитивными нарушениями и имели меньше шансов на развитие деменции.

Похожие выводы сделали ученые Оксфордского университета, которые провели исследование среди мужчин и женщин старше 60 лет. Они выяснили, что те, кто сохраняет сексуальную активность, демонстрируют лучшие результаты в когнитивных тестах. В среднем, участники исследования, которые занимались сексом или мастурбацией хотя бы раз в неделю, сохраняли более высокие когнитивные способности.

Сексолог и психолог Олег Шевченко отмечает, что регулярная сексуальная активность может служить важным элементом поддержания ментального здоровья и предотвращения таких заболеваний, как деменция и болезнь Альцгеймера.

«Интимная жизнь, наряду с физическими упражнениями и правильным питанием, — важная составляющая активного долголетия», — утверждает эксперт. 

Поддержание гармонии в личной жизни не только укрепляет эмоциональное состояние, но и может оказаться важным инструментом в борьбе с возрастными изменениями мозга.

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