Сегодня на уборку рязанских улиц вышло более 170 человек

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В пятницу, 16 апреля, в работах по благоустройству и уборке Рязани приняли участие порядка 170 сотрудников Дирекции благоустройства и подрядных организаций. Об этом сообщает пресс-служба администарции города.

Тротуары подмели на улицах Есенина, Радищева, Ленина, Горького, Первомайском проспекте, площади Победы, Кремлевский вал, а также в парке Железнодорожников, у кинотеатра «Москва», в скверах им. Маргелова, Русский чай, Молодежный, у кинотеатра «Родина». Подбор и вывоз грунтовых наносов – с улицы Ленинского Комсомола. На улице Трубежная набережная помоют пешеходное ограждение.

Ежедневно с 7.00 бригады рабочих выходят на очистку городских урн, сбор случайного мусора, уборку несанкционированных рекламных объявлений.

Сегодня сбор мусора проводят в скверах им. Уткина, им. Маргелова, на площади Соборной, на ул. Радищева, у кинотеатра «Родина», на ул. Горького, в Верхнем городском парке, парке им. Павлова, а также на Первомайском проспекте, улицах Дзержинского, Есенина, Полевая, Соборная, Ленина, Циолковского, Гагарина, на территории у Цирка, площади Театральной, площади Победы, площади Димитрова, бульваре Есенина, парке Железнодорожников и других территориях.

Несанкционированные рекламные объявления удаляют в скверах им. Александрова, им. Скобелева, у кинотеатра «Октябрь», Дубовой рощи, ЦПКиО, улице Почтовой и на площади Ленина.

Дирекция благоустройства продолжает уход за зелёными насаждениями. Рыхление цветников сегодня будет проводиться у кинотеатра «Москва», сгребание листвы и полив газона – в сквере Русский чай и на территории Бульвара Победы на Московском шоссе. Работы по валке аварийных деревьев и вывоз древесных отходов будут организованы на улицах Большая и Соколовская.

Уборка городских территорий продолжается в круглосуточном режиме.