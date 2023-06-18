Сегодня в России отмечается День народных художественных промыслов

В третье воскресенье июня с 2023 года по указу президента Владимира Путина отмечается новый праздник, продвигающий талант и мастерство – День народных художественных промыслов.
Министр культуры Рязанской области Марина Кауркина от души поздравила всех художников и мастеров декоративно-прикладного и народного искусства региона с праздником.
Вековые традиции продолжают и развивают Шиловская лоза, Скопинская художественная керамика, Кадомский вениз, Михайловское кружево. Это лишь некоторые из видов художественных промыслов Рязанщины.
Наши мастера постоянно участвуют в ведущих всероссийских и международных выставках.
Ранее сообщалось, что новый выпуск упаковки Почты России посвятят народной вышивке Рязанского края