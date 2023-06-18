Сегодня в России отмечается День народных художественных промыслов

В третье воскресенье июня с 2023 года по указу президента Владимира Путина отмечается новый праздник, продвигающий талант и мастерство – День народных художественных промыслов.

Министр культуры Рязанской области Марина Кауркина от души поздравила всех художников и мастеров декоративно-прикладного и народного искусства региона с праздником.

«В народных промыслах воплощён многовековой опыт восприятия мира, сохранены лучшие традиции, отражающие самобытность культур. Рязанская область – территория продвижения, развития и сохранения народных промыслов, которые славятся не только в России, но и во всём мире», – отметила Марина Кауркина.

Вековые традиции продолжают и развивают Шиловская лоза, Скопинская художественная керамика, Кадомский вениз, Михайловское кружево. Это лишь некоторые из видов художественных промыслов Рязанщины.

Наши мастера постоянно участвуют в ведущих всероссийских и международных выставках.

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