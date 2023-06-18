Новый выпуск упаковки Почты России посвятят народной вышивке Рязанского края

Почта России выпустит упаковку с традиционным рязанским узорочьем. Об этом сообщает комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области.

Четвёртый выпуск лимитированной упаковке будет посвящён народному промыслу – традиционной рязанской вышивке.

Орнамент, в основе которого – образцы изделий из коллекции Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, используют в дизайне пластиковых и бумажных конвертов и коробок для посылок.

Рязанское «узорочье» формируется из традиционной вышивки, скопинской керамики, михайловского кружева, кадомского вениза и других народных промыслов. Почта России расскажет миллионам людей о народном достоянии Рязанского края.

Новый выпуск продолжит серию лимитированной почтовой упаковки, посвящённой сохранению культурного и природного наследия России. В почтовых отделениях страны он появится в начале осени.