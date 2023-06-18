Воскресенье, 18 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Новый выпуск упаковки Почты России посвятят народной вышивке Рязанского края

Татьяна Проводина

Почта России выпустит упаковку с традиционным рязанским узорочьем. Об этом сообщает комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области.

Четвёртый выпуск лимитированной упаковке будет посвящён народному промыслу – традиционной рязанской вышивке.

Орнамент, в основе которого – образцы изделий из коллекции Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, используют в дизайне пластиковых и бумажных конвертов и коробок для посылок.

Рязанское «узорочье» формируется из традиционной вышивки, скопинской керамики, михайловского кружева, кадомского вениза и других народных промыслов. Почта России расскажет миллионам людей о народном достоянии Рязанского края.

Новый выпуск продолжит серию лимитированной почтовой упаковки, посвящённой сохранению культурного и природного наследия России. В почтовых отделениях страны он появится в начале осени.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Губернатор Рязанской области поздравил медработников с профессиональным праздником

18 июня в России отмечается День медицинского работника.

Рязанцы могут выбрать хэдлайнера фестиваля КВН «Поющий косопуз-2023»

Коллектив, набравший наибольшее число голосов, выступит для рязанских зрителей.

Появилось видео наезда автомобилей на лосей на МКАД

На кадрах видно, что дорогу пытались перебежать четыре лося. Автомобиль сбил троих, одному пострадавшему животному удалось сбежать.

720 тысяч рублей осталось собрать экоактивистам Рязани на газоанализатор

Прибор позволит узнавать реальное состояние и состав воздуха круглосуточно, независимо от каких-либо организаций.

Беспилотник сбросил взрывные устройства на белгородское село Новопетровка

Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор

В рязанской Горроще на пешеходном переходе произошло ДТП

Отмечается, что ДТП произошло в 21:15 на перекрёстке с улицей Черновицкой.

Автомобиль сбил трёх лосей на МКАД

По информации журналистов, машина получила серьёзные механические повреждения, водитель не пострадал. Лоси погибли.

Полиция сообщила подробности массовых рейдов в Рязани

Правоохранители в случае необходимости отвозят подозрительных граждан для проверки в отделы.

Жара до 27 градусов ждёт жителей Рязанской области 18 июня

В лесах Сасовского района сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Павел Малков: Рязанская область – пилотный регион в создании службы сопровождаемого трудоустройства подростков

Около 3 тысяч рязанских подростков сегодня трудятся на различных предприятиях, в том числе государственных и муниципальных.

С 19 июня в домах на 7 улицах Рязани планово отключат горячую воду

Под отключение попадут жилые дома, больница, детские сады и школа.

Новое предприятие появится в индустриальном парке «Рязанский»

Соглашение о сотрудничестве подписали руководители Корпорации развития Рязанской области и производителя автокосметики "АГ-ТЕХ" на форуме в Санкт-Петербурге.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации