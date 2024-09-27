Счетная палата выявила россиянина, который оформил 26 ипотек

Счетная палата выявила нарушения в использовании программ льготной ипотеки. Об этом говорится в материалах, представленных ведомством.

За последние три года более 114 тысяч заемщиков оформили два и более льготных ипотечных кредита, превышающих 1 триллион рублей. При этом 1563 человека получили по пять и более льготных ипотек, среди них один заемщик оформил целых 26 кредитов.

В настоящее время можно оформить лишь один кредит по всем программам, что означает, что те, кто уже воспользовался «Дальневосточной ипотекой», не смогут получить, например, льготную IT-ипотеку. Исключением является «Семейная ипотека», где возможно повторное кредитование при условии, что в семье появился новый ребенок и новая квартира будет лучше предыдущей. Хотя есть вероятность, что некоторые из тех, кто взял два кредита, действительно смогли улучшить свои жилищные условия, большинство из них, скорее всего, выступают как инвесторы, извлекая прибыль из этих квартир. Популярной была схема, согласно которой жилье приобреталось по льготной ипотеке и затем сдавалось в аренду, что позволяло покрывать ипотечные выплаты.

Возможность использовать бюджетные средства, выделенные на льготные программы, для получения дохода, а не для обеспечения семейных нужд, стала одной из главных претензий со стороны государственных органов.

Тем не менее, в целом объем выданных ипотек не столь велик: за три года льготными программами воспользовались около 2 миллионов человек, причем лишь около 5% заемщиков оформляли ипотеку несколько раз. Сторонники льготной ипотеки также подчеркивали, что такие схемы могли улучшить финансовое положение семей и способствовать будущим покупкам жилья.