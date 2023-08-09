Сбывшийся прогноз Джули По: Одесса. Российский «удар возмездия»

В ночь на 19 июля объекты ВСУ в Одессе подверглись самой мощной за период спецоперации массированной атаке. Минобороны РФ заявило, что это «удар возмездия» за ЧП на Крымском мосту. Мэр украинского города Геннадий Труханов назвал произошедшее «худшим вечером в жизни». Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту портовой инфраструктуры. Между тем, нарастающее к осени 2023 года напряжение на южном рубеже «Незалежной» ещё в начале конфликта предсказывала российский футуролог, нумеролог Джули По. В апреле 2022 года эксперт высказала опасения за создание здесь особенно сложных ситуаций.

«По нашим прогнозам в этом регионе будут самые сложные столкновения между Россией и Украиной. <…> Одессе нужно будет готовиться. Весь южный регион Украины по нашим прогнозам должен перейти в состав России. Поэтому последний рубеж — Одесса, будет весьма сложным.<…> Я сейчас никакие не военные сводки (привожу — Прим. ред), это наши исключительно нумерологические прогнозы — до сентября 2023 года напряжённость в регионе всё ещё будет сохраняться», — заявила Джули По в стриме на своём Youtube-канале ещё 6 апреля 2022 года.

19 июля 2023 года пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские вооружённые силы нанесли групповой удар оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса.

«Оружие высокоточное, все цели достигнуты», — говорится в сообщении ведомства.

Днём ранее российские войска также атаковали Одессу. По сообщению Миноборооны, 18 июля там были уничтожены объекты, «где готовились террористические акты против РФ с применением беспилотных катеров». Российским ударам возмездия предшествовало ЧП на Крымском мосту. 17 июля киевский режим в очередной раз ударил по этому стратегическому объекту. А 19 июля на полуострове произошло возгорание на воинском полигоне. Как сообщил глава региона Сергей Аксёнов, причины установят следственные органы. По информации оперштаба республики Крым, эвакуированы 2225 человек. Из-за пожара была перекрыта трасса «Таврида» со 118 по 130 километры.

О том, что эти два региона вызывают наибольшее опасение в контексте специальной военной операции, Джули По в своих прогнозах говорила неоднократно.

«Меня тоже очень волнует Крым, мы об этом говорили. Я говорила о том, что в случае наступления более масштабных форматов меня будут волновать два региона, это Крым и Одесса. .<…> Есть определённые риски, но всё же, по нашим знакам, город, который будет самым сложным, с точки зрения именно военных действий — это Одесса. .<…> Как мы помним, с мая 2023 года эти два региона могут находиться в зоне риска», — говорит Джули По в стримах от 20 апреля 2022 года и 18 января 2023-го.

Между тем, о том, что Украина может потерять Одессу, сегодня заговорили и западные СМИ. Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что причина тому, что этого не произошло до сих пор — исключительно решение Путина. Американский военный добавил, что Москва ещё не взяла этот южный рубеж под контроль только из-за того, что российский лидер, в отличие от западных политиков, не стремится к большей эскалации конфликта и только защищает российские территории.

Джули По говорила об этом в апреле 2022 года. Она также предупреждала, что вопрос с Одессой в определённый момент спецоперации, а именно в период её якобы затухания может всё-таки встать ребром. По словам эксперта, СВО не позволяет использовать более тяжёлую, опасную военную технику, а также объявлять полную мобилизацию. Однако, по мнению нумеролога, тактика может измениться.

«Наше правительство не выходит за рамки этих ограничений. Но для того, чтобы взять Одессу, это будет необходимо. Возможно, как раз, когда мы смотрим по знакам, что сама спецоперация затухает, но продолжаются процессы, возможно, в этом промежутке времени, как раз будет объявлено какое-то другое состояние действий на этом фронте<…> В 2023 году вышли знаки, что с Одессой скорее всего мы уже приступим в работу. Мы — в смысле — Россия. <…> в 2023 году уже встанет остро вопрос о необходимости использования этой территории для определённых наших действий», — заявила Джули По.

Как пишут СМИ 16 июля 2023 года, в Крыму призвали взять город, который даст России контроль над северным Причерноморьем. Председатель республиканского парламента Владимир Константинов считает, что освобождение Одессы из-под контроля киевского режима станет одним из определяющих результатов спецоперации на Украине.

«Очень важно, чтобы Россия установила свой контроль над всем северным побережьем Чёрного моря. Ключевой пункт здесь — Одесса. Её освобождение для нас будет одним из определяющих результатов спецоперации», — сказал Константинов РИА «Новости».

С другой стороны, групповой удар возмездия по Одессе, по заявлению Минобороны, был ответом на взрыв на Крымском мосту. Военкор ВГТРК Александр Сладков объяснил, что ночные ракетные удары — это вариант так называемого «сосредоточенного огня».

«После повторной атаки Крымского моста мы видим новый ответный ударный приём наших сил: выбирается город, и по нему в какую-то одну ночь летит всё, что обычно мы тратим на всю Украину», — написал Сладков в Телеграм-канале

В свою очередь, нумеролог также дала объяснение причины такого отношения к этому стратегическому объекту с обеих сторон. В своём стриме 2022 года она назвала мост символом суверенности Российской Федерации.

«Происходит затянутая трудность непосредственно с Керченским мостом, а он является символом президентской власти, бесспорно, и, конечно же, символом, скажем так, стабильности, нерушимости, суверенности Российской Федерации. Ну и, соответственно, наших определённых интересов в Европейском сообществе», — объяснила Джули По.

По словам признанного футуролога, чьи прогнозы сбываются едва ли не с минутной точностью, такая ситуация с Одессой будет наблюдаться ещё в течение четырёх лет.

«Вопрос зрителя Youtube-канала Джули По: Я в Екатеринбурге, папа в Одессе. Скажите пожалуйста, когда я смогу к нему попасть, чтобы обнять. В каком году? Ответ Джули По: В 2027-м <…> С января 2023 года по, соответственно, август 2027 года, мы будем наблюдать вот эту историю», — отвечала Джули По на вопросы россиян об Одессе в стримах в 2022 и 2023 годах.