Сбитых на переходе в Рязани мужчину и женщину экстренно доставили в медучреждения

В четверг, 23 января, на пешеходном переходе в Рязани сбили мужчину и женщину. Пострадавшим потребовалась экстренная помощь медиков, сообщает ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани.

Сообщается, что ДТП произошло около 17.26 на перекрёстке улицы Западной и Московского шоссе. Легковушка сбила мужчину 1992 года рождения и женщину 1994 года рождения.

Мужчину с ушибом мягких тканей бедра доставили в БСМП. Женщину направили в ОКБ, у неё диагностировали ушиб грудной клетки и гемартроз коленного сустава.