Сбежавший в Ленобласти педофил может направиться в Вологодскую область

Из больницы в Волосовском районе Ленинградской области сбежал педофил Ходжамуратов Расул Якуббоевич, который отбывал наказание в колонии-поселении №1 УФСИН России по Санкт-Петербургу, пишет Вологда-поиск.

Как пишет издание, злоумышленник может направиться в любой регион Северо-Западного федерального округа, в том числе в Вологодскую область. Сейчас на поиск беглеца брошены все силы.

Сообщается, что мужчину осудили в 2013 году к десяти годам лишения свободы. Его признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Гражданам, которые владеют информацией о местонахождении осужденного, просят поделиться данными по телефонам: 8-952-237-70-70, 8(812)578-96-01 или 8(812)578-96-38.

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