«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса

- Advertisement -

Дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование» запустила программу страхования экологических рисков для малого и микробизнеса «Зелёный зонтик». Она предусматривает компенсацию расходов на ликвидацию последствий разлива или утечки вредных веществ, расследование причин аварии и юридическую поддержку. Максимальный объём страховой защиты — 15 млн рублей.

Программа представляет собой онлайн-конструктор, в котором каждый клиент может установить необходимый объём страхового покрытия. Продукт ориентирован на предпринимателей, работающих с потенциально опасными веществами (АЗС, станции технического обслуживания автомобилей, химчистки, типографии и др.).

Недавно «Сбербанк страхование» и «Страховой брокер Сбербанка» запустили программу комплексного страхования экологических рисков для крупного и крупнейшего бизнеса. Теперь запущен продукт и для малых предпринимателей, который полностью адаптирован под их потребности. На выбор клиенту предложено три варианта покрытия: на 5, 10 и 15 млн рублей, а стоимость полиса зависит от конкретных характеристик объекта и выбранной страховой суммы. Культура страхования экологических рисков в нашей стране только начинает зарождаться, но мы надеемся, что это станет практикой всех компаний, работающих с опасными продуктами.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

Договор страхования можно заключить в любом отделении СберБанка или на его сайте. После оплаты клиент получит полис на электронную почту. При страховом событии подать документы на урегулирование убытков можно дистанционно в личном кабинете мобильного приложения СберБизнес.

Программа комплексного страхования экологических рисков для крупного и крупнейшего бизнеса была запущена весной 2021 года. Предложение для крупных клиентов предусматривает компенсацию расходов за вред, причинённый жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и непосредственно окружающей среде. Помимо этого, в пакет может быть включена компенсация убытков от перерыва в коммерческой или производственной деятельности. Объём страховой защиты — до 300 млн рублей. Крупнейшим индустриальным клиентам предлагаются индивидуальные программы с максимально широким набором рисков. Объём защиты соответствует масштабам бизнеса каждого конкретного клиента и может достигать нескольких сотен миллионов долларов.