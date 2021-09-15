Сбербанк аккредитовал четвертую очередь ЖК «Мега» от ГК «Реконструкция»

Сбербанк аккредитовал 4 очередь нового жилого комплекса комфорт-класса «Мега», который ГК «Реконструкция» возводит в ближайшем пригороде Рязани г. Рыбное. В концепцию комплексной застройки быстрорастущего микрорайона заложены лучшие традиции европейского формата проживания в тихом благоустроенном пригороде. Оптимальное расположение подтверждается отсутствием вредного воздействия промышленных предприятий и комфортной транспортной доступностью – в данном направлении отсутствуют прогрессирующие пробки в часы пик, присущие перенаселенным спальным районам Рязани.

Теперь у покупателей Меги 4 есть возможность приобрести квартиру по программе льготной ипотеки с господдержкой и при этом существенно сокращается срок рассмотрения заявки.

Купить квартиру в комплексе по ипотечной программе Сбербанка можно при внесении первоначального взноса в размере от 15% стоимости недвижимости. Процентная ставка в рамках совместной программы субсидирования минимальна и составляет от 1,2% годовых на первый год кредитования. Оформить ипотеку можно сроком до 30 лет, — отметил начальник управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Рязанского отделения Сбербанка Олег Сычёв.

Продажи в четвертой очереди открыты с сентября этого года. На старте действуют самые выгодные условия приобретения и дополнительные скидки до 3000 руб./м2 в зависимости от схемы приобретения квартиры.