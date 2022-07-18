«Сбер» планирует запустить свой аналог TikTok

«Сберинтертейнмент» собирается запустить две соцсети – Chipz и «Панч».

Chipz может стать третьим российским проектом соцсети на основе обмена вертикальными видеороликами. Он будет включать в себя каталог контента, видеоредактор и соцсеть, то есть стать, по сути, аналогом TikTok. Запуск запланирован на сентябрь. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на информированный источник.

«Панч» разрабатывается для создания и продвижения музыки. Запуск, как ожидается, состоится уже в конце июля. В настоящее время идёт закрытое бета-тестирование приложений. Разработкой проектов, по словам источника «Ведомостей», занимается ООО «ЕСН».