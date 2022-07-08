Саратовские ЗАГСы в День семьи зарегистрировали рекордное за последние 4 года число браков

Более 230 пар в Саратовской области заключили брак в День семьи, любви и верности, что является рекордом для этого праздника за последние четыре года, сообщили РИА Новости в управлении ЗАГС правительства региона.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, число заключенных супружеских союзов в День семьи, любви и верности в этом году стало рекордным за последние четыре года, раньше их число не превышало 102.
Всего в Саратовской области работают 47 отделов ЗАГС, в том числе в Саратове — пять отделов ЗАГС и один «Дворец бракосочетаний» на улице Волжской.
В 2022 году День семьи, любви и верности отмечается в России в 15-й раз, теперь уже в статусе официального праздника. Соответствующий указ 28 июня 2022 года подписал президент страны Владимир Путин.