Саратовские ЗАГСы в День семьи зарегистрировали рекордное за последние 4 года число браков

Более 230 пар в Саратовской области заключили брак в День семьи, любви и верности, что является рекордом для этого праздника за последние четыре года, сообщили РИА Новости в управлении ЗАГС правительства региона.

«В Саратовской области в праздничный день зарегистрировано 233 новых семьи. Если представить сейчас карту нашей области как электронное табло, то она ярко светится от свадебных огоньков. И все эти огоньки — это наши молодожены. Больше всего регистраций брака прошло, конечно же, в Саратове — 85 браков, в Балаково узаконили отношения 40 пар, и на 36 семей стало больше в Энгельсе», — сказала начальник управления Юлия Пономарева.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, число заключенных супружеских союзов в День семьи, любви и верности в этом году стало рекордным за последние четыре года, раньше их число не превышало 102.

Всего в Саратовской области работают 47 отделов ЗАГС, в том числе в Саратове — пять отделов ЗАГС и один «Дворец бракосочетаний» на улице Волжской.

В 2022 году День семьи, любви и верности отмечается в России в 15-й раз, теперь уже в статусе официального праздника. Соответствующий указ 28 июня 2022 года подписал президент страны Владимир Путин.