Сапожковскую школу включат в программу комплексной реконструкции

Включить Сапожковскую школу в программу комплексной реконструкции поручил Павел Малков.

Врио главы Рязанской области накануне посетил Сапожковский район. Основными проблемами врио главы региона назвал качество дорог, а также состояние водопроводной сети: износ в сельских поселениях составляет почти на 90%. Об этом Павел Малков сообщил в своём Telegram канале.

Врио рязанского губернатора пообещал обратиться за поддержкой на федеральный уровень, а районной администрации поручил составить перечень самых проблемных мест.

Сапожковская средняя школа имени Героя России Алексея Тучина, построенная в 1870 году, нуждается в реконструкции. Своими силами отремонтировать школу не получается из-за охранного статуса объекта. Павел Малков заявил о том, что готовится заявка в федеральный центр на получение субсидии в рамках программы «Развитие образования». Также врио главы региона поручил включить школу в программу комплексной реконструкции.

В Сапожковском центре соцобслуживания реализуется программа долговременного ухода по национальному проекту «Демография». В центре организованы службы сопровождения людей, нуждающихся в уходе. Есть отделение дневного пребывания, а также прокат средств реабилитации. Павел Малков отметил тёплую домашнюю атмосферу в учреждении и выразил коллективу центра благодарность за работу.