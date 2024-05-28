Самойлова и Джиган будут выживать в дубайских песках

ТНТ назвал имена еще двух звездных участников шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+). За главный приз проекта, а также за звание самых выносливых будут бороться Джиган и Оксана Самойлова. Многие думают, что эта семья давно приезжает в Дубай, как к себе домой. Но оказалось, что выживать в пустыне в рамках шоу оказалось гораздо сложнее, чем они могли себе представить.

Оксана Самойлова призналась, что влюблена в шоу «Выжить в…» с самого первого сезона. Это вообще ее любимое реалити, поэтому принять участие в новом сезоне она согласилась, не раздумывая.

«Как только увидела проект, сразу в него влюбилась, поняла, что это именно то, что мне подходит. Это именно то реалити, в котором я хотела бы и могла бы участвовать. У меня не было никаких сомнений, кроме того, как оставить на такой длительный период детей. Но в итоге все получилось хорошо. Дети не особо страдали, пока нас не было, они были с бабушкой и дедушкой», – рассказывает Оксана.

Также Оксана Самойлова призналась, что ожидала на проекте более легких условий. Её в этом поддержал и супруг. По словам Джигана, голод, жара и отсутствие элементарных бытовых удобств стало для звездной семьи, настоящим испытанием.

«Самым сложным для нас было отсутствие еды. Мы были уверены, что нас будут как-то подкармливать, но, когда мы были в пустыне, единственной едой были рис, финики и немного овощей. Это очень выбивало из колеи, потому что, когда голоден, ты автоматически злой. А мы там были голодными постоянно», – признаётся Джиган.

При этом оказалось, что совместное преодоление трудностей только укрепило отношения в паре Оксаны и Джигана.

«Абсолютно неожиданно для нас самих мы очень сблизились во время съемок реалити, открылись друг для друга с новых сторон. В обычной жизни мы не работаем вместе, а тут в реалити мы боролись за какую-то общую идею, общую цель и все в каком-то классном игровом формате, как будто мы в лагере, как будто нам не по 40 лет, а по 15. И эта такая легкость, что тебе не нужно ничего решать, не нужно ни о ком заботиться и нести ответственность, очень нас сблизила и скрепила наши отношения», – подытоживает Оксана.

Стоит напомнить, что Оксана Самойлова и Джиган стали не единственной парой, которая участвует в новом сезоне шоу. Вместе с ними в звездной команде за приз в 10 миллионов рублей будут бороться Саша Стоун и Надя Сысоева, которых также связывают романтические отношения.