Самира Мустафаева станет участницей второго сезона шоу «Титаны» на ТНТ

26 января на ТНТ начнется второй сезон проекта «Титаны» (16+), в котором спортсмены различных дисциплин будут соревноваться друг с другом и с искусственным интеллектом за звание лучшего. В новом сезоне примут участие 111 атлетов, среди которых известная гимнастка, мастер спорта России по художественной гимнастике Самира Мустафаева.

По словам Самиры, она не сразу согласилась участвовать в «Титанах», так как давно завершила карьеру в профессиональном спорте.

«Я давно закончила с профессиональным спортом, и, возможно, в сравнении с другими участниками проекта я не так сильна. Но мне хотелось испытать себя и понять, насколько далеко смогу зайти. Моя главная цель — победить себя. Я не стремлюсь соревноваться с другими. В своей жизни я много соревновалась и немного устала от этого. Я хотела вдохновиться другими участниками», — поделилась спортсменка.

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Самира также отметила, что испытания, подготовленные искусственным интеллектом, будут крайне сложными.

«В проекте всегда очень трудные испытания. Нужно быть действительно сильным, чтобы их пройти! Это очень тяжело. Но профессиональные спортсмены могут достичь всего, они всегда могут преодолеть себя. Несмотря на сложности, мы понимаем, что справимся», — прокомментировала гимнастка.

Самира Мустафаева стала одной из финалисток реалити-шоу «Первые на деревне», в котором блогеры, привыкшие к роскошной жизни, проходили непростые деревенские испытания. Девушка дошла до финала благодаря не только своей спортивной подготовке, но и сильному характеру.