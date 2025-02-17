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Фото: телеграм-канал "Рязанская область"
Спорт

Самбист из Рязани завоевал серебро на международном турнире

Анастасия Мериакри

Самбист из Рязани завоевал серебро на международном турнире. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязанская область».

В Минске собрались спортсмены из Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Среди участников был и наш земляк Рауль Бабаев, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Родной край — спорт».

В весовой категории 88 кг Рауль занял второе место. Сейчас он тренируется под руководством заслуженного тренера России Константина Фофанова и тренера высшей категории Евгения Савельева.

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Поздравляем спортсмена и его тренера!

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