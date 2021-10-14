Самарские коммунальщики обнаружили под землёй склеп меценатов Шихобаловых

В Самаре на улице Братьев Коростелёвых во время коммунальных работ экскаватор вскрыл кирпичную стену, за которой рабочие обнаружили старинное захоронение. Об этом сообщает издание «ProGorodSamara.ru».

К месту необычной находки вызвали археологов и историков. По их мнению, склеп может принадлежать семье меценатов Шихобаловых.

Всего под землёй найдено пять могил, одна из которых оказалась разграблена. Как считают историки, это говорит о том, что о захоронении уже прежде кто-то знал.

В настоящее время останки переданы антропологам. Изучение каменного склепа продолжают археологи.