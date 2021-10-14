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Четверг, 14 октября, 2021
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Самарские коммунальщики обнаружили под землёй склеп меценатов Шихобаловых

Александр Ильин
Фото: bloknot-samara.ru

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В Самаре на улице Братьев Коростелёвых во время коммунальных работ экскаватор вскрыл кирпичную стену, за которой рабочие обнаружили старинное захоронение. Об этом сообщает издание «ProGorodSamara.ru». 

К месту необычной находки вызвали археологов и историков. По их мнению, склеп может принадлежать семье меценатов Шихобаловых.

Всего под землёй найдено пять могил, одна из которых оказалась разграблена. Как считают историки, это говорит о том, что о захоронении уже прежде кто-то знал. 

В настоящее время останки переданы антропологам. Изучение каменного склепа продолжают археологи. 

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