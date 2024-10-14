Понедельник, 14 октября, 2024
На главнуюНовости мира

Самая сексуальная спортсменка выложила видео в бикини

Дата публикации

Алексей Самохин
@alicasmdt/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт опубликовала новое видео в своих соцсетях, где она запечатлена в синем бикини, пишет «Газета.ру».

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4×400 метров на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет. Два года спустя она завоевала бронзовую медаль в эстафете на первенстве Европы среди атлетов до 23 лет.

В 2019 году австралийский спортивный журнал Busted Coverage назвал её самой сексуальной спортсменкой мира.

В августе 2023 года Шмидт бросила вызов футболисту английского «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, заявив, что могла бы обогнать его на дистанции 400 метров.

«Смогла бы я победить Холанда на 400 метров? Ох, я не знаю. Возможно. Думаю, на этой дистанции у меня был бы шанс. Но на 200 метров было бы сложнее. Я была бы рада, если бы победила его. Холанд, если ты готов соревноваться, я хочу узнать, кто из нас быстрее», — сказала Шмидт.

Новости рубрики
Новости мира

Мощнейшая магнитная буря ожидается 10 октября

По словам Сергея Богачёва, руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, уклониться от этого воздействия нашей планете не удастся
Новости мира

Пять российских альпинистов погибли в Непале

Альпинисты пропали без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири.
Новости мира

В Хабаровске 56-летняя женщина вышла из больницы и исчезла

В Северном районе Хабаровска 56-летняя женщина вышла из здания больницы, и больше ее никто...
Новости мира

«Дом-корабль» загорелся в Москве

По информации SHOT, квартира, где произошёл пожар, сильно захламлена. По данным канала, при разборе завалов в квартире найден труп.