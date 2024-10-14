Самая сексуальная спортсменка выложила видео в бикини

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт опубликовала новое видео в своих соцсетях, где она запечатлена в синем бикини, пишет «Газета.ру».

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4×400 метров на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет. Два года спустя она завоевала бронзовую медаль в эстафете на первенстве Европы среди атлетов до 23 лет.

В 2019 году австралийский спортивный журнал Busted Coverage назвал её самой сексуальной спортсменкой мира.

В августе 2023 года Шмидт бросила вызов футболисту английского «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, заявив, что могла бы обогнать его на дистанции 400 метров.

«Смогла бы я победить Холанда на 400 метров? Ох, я не знаю. Возможно. Думаю, на этой дистанции у меня был бы шанс. Но на 200 метров было бы сложнее. Я была бы рада, если бы победила его. Холанд, если ты готов соревноваться, я хочу узнать, кто из нас быстрее», — сказала Шмидт.