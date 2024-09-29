«Самая лучшая хамка в мире»: Марина Федункив в образе мамы Коляна ответит на комментарии хейтеров «Шоу Воли» на ТНТ

В это воскресенье в 23:45 на ТНТ покажут новый выпуск «Шоу Воли» c гранд-звездой российской комедии Мариной Федункив. В студии у Павла Воли и Ильи Соболева Федункив расскажет о новом проекте ТНТ «Первые на деревне», в котором селебрити вышли из зоны комфорта и оказались в сельской местности. Марина вместе с Женей Искандаровой заняла роль ведущей. Также, звездная гостья в образе мамы Коляна из «Реальных пацанов» ответит на комментарии хейтеров «Шоу Воли».

«Марин, нам иногда пишут хейтеры. Их не так много, но иногда они пишут. Любимый образ, для меня лично, кроме всех остальных, мама Коляна из “Реальных пацанов”. Это уже классика. Она может дать отпор любому. Для меня это самая лучшая хамка в мире. Можешь в этом образе поотвечать хейтерам, которые пишут нам?», – предложит Павел Воля.

Кроме того, ведущий расспросит Марину о теме, которая волнует всю светскую хронику – браке с итальянцем Стефано.

Марина Федункив: «Мы познакомились на дне рождения у моего директора, который нас представил. Потом я полетела на корпоратив в Екатеринбург и увидела знакомое лицо – и никак не могла вспомнить, где я его видела. Эти мысли не дали мне покоя, я все ходила и смотрела на него… А он тогда очень плохо говорил по-русски, и протянул телефон с фразой: «Ты меня видела у Игоря на дне рождения». Вот такой у меня был вопросительный взгляд. Мы обменялись телефонами, стали общаться с помощью переводчика».

В этом году исполнилось 20 лет лейблу Velvet Music. В студию «Шоу Воли» придут артисты лейбла Наталья Подольская, ZVONKIY, Анна Плетнева, Мари Краймбрери и руководитель Алена Михайлова. Артисты вспомнят свои истории, связанные с Velvet Music и дорогой к топ-чартам.

Наталья Подольская: «Со мной был долгий заход: сначала на лейбл меня не взяли. Прошло несколько лет, и Алена увидела, что в семейной паре музыкантов могут быть здоровые отношения (Наталья – жена Владимира Преснякова – прим.) Она считала, что не могут! И я была рада сломать этот стереотип».

Свой первый «Золотой граммофон», о котором артистка мечтала 20 лет, она получила именно с «Вельветом», с песней, которую написала Мари Краймбрери.

Анна Плетнева расскажет историю трека «Очень плохая девочка», записанного вместе с музыкантом SKIDRI и ставшего самой популярной песней лейбла.

Анна Плетнева: «Я встретила молодого парня в самолете, он не понял, кто я, стал немного кадриться, ставить треки. Один из них мне понравился – оказалось, это трек его брата. И я сказала, что я певица из группы «Винтаж» и хотела бы с ним поработать. У парня лицо вытянулось – он осознал, что все это время кадрил бабку!»

Смотрите «Шоу Воли» – 29 сентября, в воскресенье в 23:45 на ТНТ!