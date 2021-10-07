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Четверг, 7 октября, 2021
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С жителями Никуличей поговорили о вакцинации от COVID-19

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С жителями Никуличей поговорили о вакцинации от COVID-19

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В Никуличах состоялась встреча местных жителей с врачами городской поликлиники №12. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Участники встречи смогли задать все интересующие вопросы о подготовке к вакцинации от COVID-19. На текущей неделе такие встречи запланированы в микрорайоне Канищево и Приокский.

Записаться на вакцинацию от коронавирусной инфкции можно:

  • на портале «Госуслуги»;
  • по единому номеру телефона для обращений по вопросам вакцинации от COVID-19 – 122, телефону «горячей линии» Министерства здравоохранения Рязанской области: 8 (4912) 98-42-22;
  • по телефону пункта вакцинации;
  • по телефону регистратуры медицинского учреждения, в котором проводится вакцинация.

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