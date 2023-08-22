С жемчужинами Рязанского края читателей познакомит «День шедевра»

В шестой раз в Рязанской области пройдёт Международный форум Древних городов, в этом году объединяющей темой масштабного события станет «Юность древних городов». Конечно же, Рязанский художественный музей принимает активное участие в событии.

В музее в преддверии Форума открылась экспозиция «Народное искусство Рязанской земли», с ней 7info познакомит читателей в рубрике «День шедевра».

Настоящие жемчужины Рязанской области, её визитные карточки представлены на стендах экспозиции. Куда же без Скопинской керамики, Михайловского кружева, Кадомского вениза?

Можно увидеть и традиционные крестьянские костюмы из Сапожка, Скопина, Михайлова и Касимова. В витринах также находятся красивейшие бисерные пояса, затейливые головные уборы, нагрудные украшения и многое другое!