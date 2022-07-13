С воинами, героически погибшими на Донбассе, простились в Рязанской области.

Церемония прощания с погибшими в ходе специальной операции на Украине военнослужащими прошла сегодня в Рязанской области. В последний путь проводили младшего сержанта Сергея Ферапонтова, стрелка-помощника гранатомётчика мотострелкового взвода в/ч 31135, гвардии ефрейтора Павла Масленникова, заместителя командира боевой машины парашютно-десантной роты в/ч 41450.

В Сасово и Скопине состоялись траурные мероприятия с соблюдением всех воинских почестей. Попрощались с героями военной операции представители областного правительства, администраций Сасово и Скопина, Рязанского военного гарнизона, Рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащих.

Врио главы Рязанской области Павел Малков выразил семьям погибших свои соболезнования.