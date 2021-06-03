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С сегодняшнего дня в Рязани отключают горячую воду по 12 адресам

В Рязани продолжаются плановые работы на объектах теплоснабжения. Из-за них в городе отключают горячую воду, информирует пресс-служба администрации.

3 июня начались работы на 12 адресах:

улица Есенина, дом 17, дом 21, дом 22, дом 36, дом 38;

улица проезд Щедрина, дом 14 (школа №8);

улица Вознесенская, дом 9, дом 10, дом 11, дом 13, дом 15, дом 20, дом 22;

улица проезд Грибоедова, дом 5;

улица Грибоедова, дом 3, дом 5, дом 7, дом 9, дом 11/8, дом 20, дом 24/5, дом 26/6, дом 40, дом 42;

улица Затинная, дом 5, дом 7, дом 9, дом 11;

улица Либкнехта, дом 7;

улица Подгорная, дом 5, дом 10, дом 15, дом 15б, дом 17, дом 21, дом 32;

улица Свободы, дом 17, дом 26, дом 35;

улица Скоморошинская, дом 15 корп. 1, дом 15 корп. 2, дом 21;

улица Фирсова, дом 20, д 23;

улица Фурманова, дом 2/4, дом 54б.

Горячую воду по этим адресам дадут 16 июня.