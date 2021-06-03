17.8 C
Рязань
Четверг, 3 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

С сегодняшнего дня в Рязани отключают горячую воду по 12 адресам

7info7
- Advertisement -

С сегодняшнего дня в Рязани отключают горячую воду по 12 адресам

В Рязани продолжаются плановые работы на объектах теплоснабжения. Из-за них в городе отключают горячую воду, информирует пресс-служба администрации.

3 июня начались работы на 12 адресах:

  • улица Есенина, дом 17, дом 21, дом 22, дом 36, дом 38;
  • улица проезд Щедрина, дом 14 (школа №8);
  • улица Вознесенская, дом 9, дом 10, дом 11, дом 13, дом 15, дом 20, дом 22;
  • улица проезд Грибоедова, дом 5;
  • улица Грибоедова, дом 3, дом 5, дом 7, дом 9, дом 11/8, дом 20, дом 24/5, дом 26/6, дом 40, дом 42;
  • улица Затинная, дом 5, дом 7, дом 9, дом 11;
  • улица Либкнехта, дом 7;
  • улица Подгорная, дом 5, дом 10, дом 15, дом 15б, дом 17, дом 21, дом 32;
  • улица Свободы, дом 17, дом 26, дом 35;
  • улица Скоморошинская, дом 15 корп. 1, дом 15 корп. 2, дом 21;
  • улица Фирсова, дом 20, д 23;
  • улица Фурманова, дом 2/4, дом 54б.

Горячую воду по этим адресам дадут 16 июня.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,135ЧитателиЧитать
1,530ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]