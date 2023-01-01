С сегодняшнего дня в России вступают в силу изменения в сфере соцвыплат и кредитов

С 1 января 2023 для россиян вступают в силу изменения в области социальных выплат, кредитов и налогов. О главных нововведениях сообщает РИА Новости.
В стране возобновляется льготное автокредитование. Стоимость машины не должна превышать 2 млн рублей.
Минимальный размер оплаты труда теперь составляет 16 242 рубля, прожиточный минимум – 14 375. Страховые пенсии по старости увеличатся на 4,8%, средняя пенсия составит 21 864 рубля.
Запущен единый Социальный фонд. Он занимается мерами поддержки, которые ранее предоставляли ПФР и ФСС.
Сильно закредитованным гражданам России банки и МФО ограничат выдачу микрозаймов и потребительских кредитов.
Заработали единый налоговый счёт и единый налоговый платёж налогоплательщика.
Также запущено единое пособие на детей.
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