С сегодняшнего дня в России вступают в силу изменения в сфере соцвыплат и кредитов

С 1 января 2023 для россиян вступают в силу изменения в области социальных выплат, кредитов и налогов. О главных нововведениях сообщает РИА Новости.

В стране возобновляется льготное автокредитование. Стоимость машины не должна превышать 2 млн рублей.

Минимальный размер оплаты труда теперь составляет 16 242 рубля, прожиточный минимум – 14 375. Страховые пенсии по старости увеличатся на 4,8%, средняя пенсия составит 21 864 рубля.

Запущен единый Социальный фонд. Он занимается мерами поддержки, которые ранее предоставляли ПФР и ФСС.

Сильно закредитованным гражданам России банки и МФО ограничат выдачу микрозаймов и потребительских кредитов.

Заработали единый налоговый счёт и единый налоговый платёж налогоплательщика.

Также запущено единое пособие на детей.