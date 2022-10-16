С отрядом «ЛизаАлерт» сотрудничает логистический оператор

Крупный логистический оператор СДЭК начал сотрудничество с поисковым отрядом «ЛизаАлерт». Об этом говорится в публикации в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

На электронных табло в пунктах выдачи заказов по всей России отныне каждый день раз в несколько минут показывают ориентировки «ЛизаАлерт». Ежедневно в отделения СДЭК приходят свыше 250 тысяч человек по всей стране. В ожидании очереди, оформления или отправки посылки граждане обращают внимание на информацию на электронных экранах. Так что вероятность получить свидетельство о пропавших людях отныне существенно выше.

В поисковом отряде отмечают, что ориентировки являются одним из самых эффективных инструментов поиска: до 40% потерявшихся находят благодаря свидетельствам, полученным при распространении ориентировок.

Взаимодействие поискового отряда с курьерами новосибирского филиала СДЭК началось в сентябре прошлого года. Курьеры добровольно стали помогать «ЛизаАлерт» региона. В начале рабочей смены они получали информацию о пропавших в разных районах города. Затем во время перемещений они обращали внимание на людей в ориентировках и синхронизировали информацию в общем чате.

Сегодня ориентировки на пропавших людей, поиск которых ведёт «ЛизаАлерт», размещаются на экранах СДЭК по всей стране. Планируется, что скоро посетители пунктов выдачи смогут узнать и полезные советы по безопасности.

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