С начала года у рязанцев похитили более 35 млн рублей

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Свыше 35 млн рублей похитили у рязанцев с начала года. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Не так давно в ловушку мошенников попали два пенсионера. Им позвонили и представились работниками службы безопасности банка. Пострадавших пугали, что кто-то пытается завладеть их средствами.

— Чтобы «обезопасить» деньги, злоумышленники просили сообщить сведения о банковской карте. Пенсионеры выполняли все указания, поэтому сбережения становились доступны злоумышленникам, — говорится в сообщении.

Так, 65-летнего пенсионера из деревни Рязанского района обманули на 117 000 рублей, а 67-летнего мужчину на 145 000 рублей. Полицейские выяснили, что к хищениям причастны разные люди.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.