С начала года у рязанцев похитили более 35 млн рублей

Свыше 35 млн рублей похитили у рязанцев с начала года. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Не так давно в ловушку мошенников попали два пенсионера. Им позвонили и представились работниками службы безопасности банка. Пострадавших пугали, что кто-то пытается завладеть их средствами.
Так, 65-летнего пенсионера из деревни Рязанского района обманули на 117 000 рублей, а 67-летнего мужчину на 145 000 рублей. Полицейские выяснили, что к хищениям причастны разные люди.
По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.