С начала года рязанцы перевели мошенникам более 100 миллионов рублей

В Рязани 3 мая прошёл круглый стол по теме противодействия мошенничеству, совершаемому с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В его работе приняли участие сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области и рязанского отделения банков.
Заместитель начальника управления уголовного розыска Алексей Бирюков отметил, что с каждым годом увеличиваются случаи дистанционного мошенничества. За первый квартал 2023 года в Рязанской области зафиксировано 278 подобных случаев, это одна треть от общего массива зарегистрированных преступлений. Сумма причиненного ущерба составила более 100 миллионов рублей, это на 58 миллионов больше, по сравнению с прошлым годом.
Замначальника управления уголовного розыска подчеркнул, что основная масса звонков от мошенников проходит с Украины, Польши и других территорий СВО и проходят через подмену номеров. На сегодняшний день, по словам Алексея Бирюкова, большая часть звонков поступает по линии мессенджеров: WhatsApp и Viber.
Управляющий отделением Центрального банка по Рязанской области Сергей Кузнецов изложил меры, предпринятые региональным отделением ЦБ для снижения случаев дистанционного мошенничества. За прошедший год региональное отделение Центрального банка инициировало блокировку 756 тысяч мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Также сотрудникам отделения удалось существенно снизить количество звонков с использованием городских телефонных номеров — более 4 миллионов заблокировано, в том числе с использованием технологии подмены. Также заблокированы более 2 тысяч страниц в социальных сетях и несколько десятков мобильных приложений.
Управляющий региональным отделением ЦБ отметил, что при их участии подготовлен закон об информационном взаимодействии между банком России и МВД, который вступит в законную силу с 21 октября 2023 года. Документ позволит правоохранительным органам оперативно получать информацию о мошеннических операциях.
По итогам первого квартала 2023 года было раскрыто 55 случаев мошенничества, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, установлено 108 лиц, причастных к преступлению, в прошлом году было раскрыто 15 случаев и выявлены 19 лиц.
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