С начала года 5 пациентов из Шацка отправили в Рязань на вертолёте санавиации

С начала 2023 года вертолётом санитарной авиации в Рязанскую областную клиническую больницу доставили 5 пациентов Шацкой межрайонной больницы. Об этом издательству «Пресса» рассказала главврач Шацкой МРБ Марина Колчева.

Всем пятерым была необходима нейрохирургическая помощь после полученных травм в результате несчастных случаев и ДТП.

Необходимость транспортировки каждого пациента шацкие врачи обсуждают с коллегами из областного центра. Борт вылетает после стабилизации состояния здоровья пациентов.

Садится и взлетает борт санавиации на спортивном стадионе в селе Чёрная Слобода.