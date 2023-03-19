Воскресенье, 19 марта, 2023
Татьяна Проводина

С начала года 5 пациентов из Шацка отправили в Рязань на вертолёте санавиации

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С начала 2023 года вертолётом санитарной авиации в Рязанскую областную клиническую больницу доставили 5 пациентов Шацкой межрайонной больницы. Об этом издательству «Пресса» рассказала главврач Шацкой МРБ Марина Колчева.

Всем пятерым была необходима нейрохирургическая помощь после полученных травм в результате несчастных случаев и ДТП.

Необходимость транспортировки каждого пациента шацкие врачи обсуждают с коллегами из областного центра. Борт вылетает после стабилизации состояния здоровья пациентов.

Садится и взлетает борт санавиации на спортивном стадионе в селе Чёрная Слобода.

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