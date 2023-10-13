С начала года 4444 рязанца заплатили штрафы за парковку на газонах

С начала года в Рязани 4444 нарушителя привлечены к ответственности за парковку машин на газонах и участках с зелеными насаждениями.

Общая сумма штрафов составила 5 067 000 рублей, сообщает администрация города.

Горожанам напомнили, что на придомовых территориях запрещается заезд, остановка и стоянка машин на тротуарах, детских и спортивных площадках, местах благоустройства, участках с зелеными насаждениями и на контейнерных площадках.

На газоны и цветники, находящиеся в муниципальной собственности, запрещается заезжать и ездить на машинах и спецтехнике, мотоциклах, скутерах и квадроциклах.