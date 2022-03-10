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Четверг, 10 марта, 2022

С начала 2022 года мошенники обманули 65 рязанцев на 30 млн рублей

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С начала 2022 года мошенники обманули 65 рязанцев на 30 млн рублей

Александр Ильин

С начала 2022 года телефонные мошенники обманули 65 рязанцев на 30 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Наиболее популярными схемами аферистов стали: 

  • Звонок от банка с информацией о блокировке счёта.
  • Звонок от полицейского с требованием взятки из-за попавшего в беду родственника.
  • Звонок от продавца под предлогом покупки товара через объявление в Интернете. 

Из-за участившихся случаев мошенничества с помощью мобильной связи полиция напоминает простые правила безопасности в своём ролике.

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