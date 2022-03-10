С начала 2022 года мошенники обманули 65 рязанцев на 30 млн рублей

С начала 2022 года телефонные мошенники обманули 65 рязанцев на 30 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

- Реклама -

Наиболее популярными схемами аферистов стали:

Звонок от банка с информацией о блокировке счёта.

Звонок от полицейского с требованием взятки из-за попавшего в беду родственника.

Звонок от продавца под предлогом покупки товара через объявление в Интернете.

Из-за участившихся случаев мошенничества с помощью мобильной связи полиция напоминает простые правила безопасности в своём ролике.