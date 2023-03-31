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Пятница, 31 марта, 2023
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С 31 марта в Рязанской области объявлен пожароопасной сезон

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Photo by form PxHere

В Рязанской области с 31 марта установлен пожароопасный сезон, сообщило региональное министерство природопользования.

С началом пожароопасного сезона в регионе переводятся в режим повышенной готовности силы и средства для тушения лесных пожаров, усиливается профилактическая работа.

С камер, установленных на вышках связи, ведётся наблюдение за землями лесного фонда, увеличивается кратность наземного патрулирования в лесах с привлечением сотрудников полиции.

Также действуют штрафы за нарушения правил противопожарной безопасности.

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