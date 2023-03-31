С 31 марта в Рязанской области объявлен пожароопасной сезон

В Рязанской области с 31 марта установлен пожароопасный сезон, сообщило региональное министерство природопользования.
С началом пожароопасного сезона в регионе переводятся в режим повышенной готовности силы и средства для тушения лесных пожаров, усиливается профилактическая работа.
С камер, установленных на вышках связи, ведётся наблюдение за землями лесного фонда, увеличивается кратность наземного патрулирования в лесах с привлечением сотрудников полиции.
Также действуют штрафы за нарушения правил противопожарной безопасности.
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