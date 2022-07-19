С 20 по 31 июля можно бесплатно провериться на вирусный гепатит В.

Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проводит акцию по информированию, диагностике и профилактике гепатита В. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своей странице ВКонтакте.

В рамках мероприятия «Гепатит В. Знать. Защитить. Спасти» кровь для исследования можно бесплатно.

Для этого нужно пройти тест «Что вы знаете о гепатите B» на сайте и получить промокод, дающий право на бесплатное исследование.

Сдать кровь можно с 28 по 31 июля во всех офисах и клиниках CMD. Также можно вызвать медсестру для забора биоматериала на дому.

В Рязани две медклиники Центра молекулярной диагностики — на улице Интернациональная, д. 16, и улице Мервинская, д. 30.