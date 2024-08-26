С 1 сентября в России изменятся правила установки камер на дорогах

С 1 сентября начинают действовать единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил Павел Федяев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, в интервью РИА Новости.

Федяев пояснил, что вступает в силу федеральный закон № 197, который впервые на федеральном уровне устанавливает единые стандарты для установки комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Теперь решения о размещении камер могут принимать региональные власти или владельцы дорог, по которым проходит транспортный поток, с обязательным согласованием с ГИБДД.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий правила размещения дорожных камер. Согласно новым требованиям, стационарные камеры можно устанавливать на дорогах с выделенными полосами для общественного транспорта, на аварийно-опасных участках, на перекрестках, в местах с высоким числом ДТП (четыре и более аварий в год), на участках, где проводятся дорожные работы, ограничивающие движение, на пешеходных переходах, в местах, где запрещены стоянка или остановка, и в других местах, определяемых ГИБДД.

Все данные об установке камер и список нарушений, которые они будут фиксировать, будут доступны в интернете. При этом камеры должны быть сертифицированы, и в случае, если нарушение зафиксировано камерой, не соответствующей установленным требованиям, административная ответственность для водителей не предусмотрена.