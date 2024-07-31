Среда, 31 июля, 2024

С 1 сентября в Рязани изменится порядок льготного проезда в транспорте

Автор: 7info

Опубликовано

В августе 2024 года порядок льготного проезда для рязанцев, которые имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, останется прежним. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Однако с 1 сентября для этих категорий граждан порядок льготного проезда полностью изменится.

Кроме того, решением Рязанской городской Думы от 27.06.2024 № 179-IV были установлены дополнительные меры социальной поддержки и помощи при оплате проезда в общественном транспорте. Они включают частичное или полное освобождение от платы за услуги по перевозке пассажиров для определённых категорий граждан с фиксированным количеством поездок.

Подробнее на сайте мэрии Рязани.

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