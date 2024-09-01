С 1 сентября таксисты обязаны оформлять новый страховой полис: что будет с ценами на поездки?

С 1 сентября в России вступает в силу новое требование для таксистов: без полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) выходить на маршрут запрещено. Это изменение уже вызвало опасения по поводу роста цен на услуги такси. Журналисты «Вечерней Москвы» выяснили, как именно это нововведение может повлиять на стоимость поездок и поговорили с экспертами о ситуации.

Что такое ОСГОП и как его получить?

Полис ОСГОП покрывает ответственность таксистов за вред, причиненный пассажирам в случае аварий. Стоимость полиса варьируется от 1300 до 5400 рублей в год, и оформить его можно довольно быстро. Однако перед этим каждый водитель должен получить специальное разрешение на перевозку пассажиров. По данным Министерства транспорта, в прошлом году такое разрешение получили более 20 тысяч самозанятых таксистов и 600 тысяч водителей, официально работающих в таксопарках. В то же время общее количество таксистов в России оценивается в 2,5 миллиона человек.

Проблемы с получением полиса

Автоэксперт Виталий Фомченков отмечает, что на данный момент три четверти таксистов не смогут оформить полис ОСГОП:

«Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда многие водители теоретически могут получить полис, но практически страховые компании не выдают его. Хотя по закону им на это отводится два месяца», — поясняет Фомченков.

Эксперт также добавляет, что, несмотря на это, все таксисты обязаны иметь полис ОСГОП до 1 ноября. Если сотрудники ГИБДД начнут массово проверять наличие разрешений и полисов, это может вызвать дефицит водителей и привести к серьезным проблемам на рынке такси.

Возможные последствия и рост цен

Существует вероятность, что некоторые водители продолжат работать без необходимых документов какое-то время.

«Проверить всех таксистов в Москве физически невозможно: инспекторов ГАИ на всех не хватит», — говорит Фомченков.

Тем не менее, он уверен, что в конечном итоге водители оформят все необходимые документы.

По поводу роста цен на такси Виталий Фомченков считает, что увеличение будет постепенным.

«Цены на бензин, автомобили и запчасти растут, что неминуемо скажется на стоимости услуг такси», — поясняет эксперт.

Таким образом, введение обязательного полиса ОСГОП, с одной стороны, увеличит защиту пассажиров в случае аварий, а с другой — может привести к дефициту водителей и плавному повышению цен на такси. Государству, в свою очередь, необходимо упростить процесс получения разрешений и страховых полисов, чтобы избежать возможного коллапса на рынке перевозок.