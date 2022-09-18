С 1 октября бюджетникам, не попавшим под действие майских указов, повысят зарплаты

С 1 октября в России на 4-6% повысят зарплаты бюджетникам, которые не попали под действие майских указов. Кому ждать повышения и в каком размере, агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
Повышение будет производиться не из федерального, а из региональных бюджетов, так что конкретные размеры выплат будут значительно отличаться.
Для остальных профессиональных групп повышение окладов запланировано с 1 января следующего года.
Точный размер индексации определят власти регионов. В большинстве случаев она составляет 4-6%, но всё зависит от того, сколько средств выделят на местах. На величину нынешней инфляции, превышающей сейчас 14%, оклады едва ли поднимут.
Индексация затронет не только чиновников, но и обслуживающий персонал – уборщиков, водителей, грузчиков и дворников.