С 1 октября бюджетникам, не попавшим под действие майских указов, повысят зарплаты

С 1 октября в России на 4-6% повысят зарплаты бюджетникам, которые не попали под действие майских указов. Кому ждать повышения и в каком размере, агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Повышение будет производиться не из федерального, а из региональных бюджетов, так что конкретные размеры выплат будут значительно отличаться.

Александр Тимофеев: «Повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасцентров МЧС, учреждений соцсферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и других категорий»

Для остальных профессиональных групп повышение окладов запланировано с 1 января следующего года.

Точный размер индексации определят власти регионов. В большинстве случаев она составляет 4-6%, но всё зависит от того, сколько средств выделят на местах. На величину нынешней инфляции, превышающей сейчас 14%, оклады едва ли поднимут.

Индексация затронет не только чиновников, но и обслуживающий персонал – уборщиков, водителей, грузчиков и дворников.