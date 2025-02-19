С 1 марта повысят социальные выплаты: какие изменения ждут россиян

С 1 марта 2025 года в России вступят в силу изменения в системе социальных выплат, которые затронут пенсии, пособия и порядок получения льгот. Нововведения коснутся различных категорий граждан, включая беременных женщин, инвалидов, военных пенсионеров и семьи с детьми, пишет Life.ru.

Повышение пособий для беременных

С 1 марта увеличится размер пособия по беременности и родам для женщин, уволенных из-за прекращения работы предприятия. Если ранее такие сотрудницы получали всего 920 рублей, то теперь выплаты вырастут до уровня регионального прожиточного минимума. Это изменение направлено на поддержку женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Новый порядок оформления инвалидности

Следующее важное нововведение касается медико-социальной экспертизы (МСЭ). С 1 марта изменится порядок признания человека инвалидом или ребёнком-инвалидом. Теперь МСЭ будет больше ориентирована на реабилитацию пациентов, также вводятся целевые реабилитационные группы.

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«Медико-социальная экспертиза станет более гибкой, — пояснила юрист Елена Кузнецова. — Будут пересмотрены критерии для оформления инвалидности, что позволит учитывать индивидуальные потребности каждого пациента».

Индексация военных пенсий

Военные пенсионеры также почувствуют изменения: с 1 марта 2025 года их выплаты будут проиндексированы. Прибавка составит 4,4%, а перерасчёт произведут задним числом с начала года. Это означает, что пенсионеры получат доплаты за январь и февраль.

«Вырастут пенсии не только бывших военнослужащих, но и приравненных к ним категорий, таких как пожарные, полицейские, сотрудники Росгвардии и ФСИН, — уточнила Кузнецова. — Прибавка также коснётся жён военных».

Материнский капитал для отцов

Социальный фонд России напомнил, что право на материнский капитал может перейти отцу ребёнка в двух случаях: если мать утратила право на сертификат или если отец является единственным усыновителем.

«В основном оформление материнского капитала происходит автоматически после рождения ребёнка, — пояснили в СФР. — Однако для отцов чаще применяется заявительный порядок, так как их право на выплату не всегда связано с фактом рождения ребёнка».

Пособия по временной нетрудоспособности

Юрист Екатерина Ноженко напомнила, что федеральный закон предусматривает выплату пособий по временной нетрудоспособности в различных ситуациях, включая заболевание, травму, уход за больным членом семьи или карантин.

«Пособие также выплачивается при протезировании по медицинским показаниям или лечении в санаторно-курортных организациях после стационара», — добавила Ноженко.

Новые меры поддержки, которые вступят в силу с 1 марта 2025 года, направлены на улучшение качества жизни наиболее уязвимых категорий граждан. Повышение пособий, индексация пенсий и изменения в порядке оформления инвалидности должны сделать социальную систему более справедливой и эффективной.

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