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Понедельник, 27 декабря, 2021
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С 1 января в Рязанской области изменится плата за детсады

7info7

Правительство Рязанской области опубликовало постановление о повышении платы за детские сады. Плата увеличится с 1 января 2022 года.

С этой даты она будет составлять 2229 руб. в Рязани, 2134 руб. – в Рязанском районе, 1776 руб. – в Касимове, 1730 – в Касимовском районе, 1650 руб. — в Скопинском районе, 1500 руб. — в Сасовском районе. С суммами, обозначенными для других муниципальных образований, можно ознакомиться по ссылке.

Постановлением регламентирован максимальный размер оплаты. Каждый район или городской округ в праве самостоятельно установить её.

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