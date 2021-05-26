С 1 июля костромским льготникам не нужно возить подтверждающие документы

С 1 июля в Костроме начнут действовать пластиковые транспортные карты. В связи с этим в городе перестанут действовать отрывные талоны и проездные. Об этом сообщили в Департаменте транспорта.
Соответствующую именную карту можно будет получить в кассе любого вокзала. Там же нужно будет ежемесячно пополнять счет. Водителей и кондуктором обеспечеат необходимыми валидаторами.
Проезд можно будет оплачивать и картой «МИР». Для этого ее необходимо зарегистрировать в базе льготников. Это можно также сделать на вокзале.
При этом новая система предполагает, что льготникам больше не придется возить с собой подтверждающие документы.