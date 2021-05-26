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Среда, 26 мая, 2021
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С 1 июля костромским льготникам не нужно возить подтверждающие документы

Елена Лобанова
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С 1 июля в Костроме начнут действовать пластиковые транспортные карты. В связи с этим в городе перестанут действовать отрывные талоны и проездные. Об этом сообщили в Департаменте транспорта. 

Соответствующую именную карту можно будет получить в кассе любого вокзала. Там же нужно будет ежемесячно пополнять счет. Водителей и кондуктором обеспечеат необходимыми валидаторами. 

Проезд можно будет оплачивать и картой «МИР». Для этого ее необходимо зарегистрировать в базе льготников. Это можно также сделать на вокзале. 

— С 1 июля льготнику нужно один раз получить транспортную карту или привязать банковскую. Когда человек будет прикладывать карту к терминалу, там высветится фотография. Так система привязывается к одному конкретному человеку, — приводит слова директора департамента транспорта Евгения Кананина ГТРК «Кострома»

При этом новая система предполагает, что льготникам больше не придется возить с собой подтверждающие документы.

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