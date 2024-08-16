Пятница, 16 августа, 2024

РЖД запускает винный тур по югу России и Абхазии на поезде класса «люкс»

Автор: 7info7

Опубликовано

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Осенью любители путешествий смогут отправиться в уникальный круиз «Рица» по городам юга России и Абхазии на поезде с повышенным уровнем комфорта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

Старт путешествия запланирован на 18 октября из Москвы. Маршрут пройдет через Новороссийск, Гагры, Сухум, Сочи и Ростов-на-Дону.

Планируется дегустация на винодельнях Новороссийска, экскурсии по живописным уголкам Абхазии: Голубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица, Новоафонский монастырь. Также гости смогут прогуляться по Олимпийскому парку и набережной Сочи.

Пассажиров ждут комфортабельные вагоны с душевыми кабинами, инфракрасной сауной и вагоном-рестораном. Паспортный контроль будет проходить непосредственно в поезде.

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