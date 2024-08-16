РЖД признаны потерпевшей стороной в деле о теракте, организованном *Русланом Сидики

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) признано потерпевшей стороной в рамках расследования уголовного дела против *Руслана Сидики, гражданина России и Италии, который был обвинён в совершении девяти особо тяжких преступлений террористической направленности. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах агентству ТАСС.

Следствие установило, что Сидики, занесённый в список экстремистов и террористов в РФ, летом прошлого года атаковал военный аэродром Дягилево четырьмя самодельными дронами. Несколько месяцев спустя, 11 ноября 2023 года, он организовал подрыв самодельного взрывного устройства на железнодорожном участке между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области, что привело к сходу с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Жертв среди людей не было.

Согласно данным СК, Сидики был задержан российскими силовиками в Рязани, где он ожидал получения от СБУ схемы радиодетонатора с функцией самоуничтожения. До подрыва грузового состава с удобрениями он дважды пропустил поезда с личным составом российских военнослужащих и техникой.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что представители военного аэродрома Дягилево не заявляли о причинённом ущербе и не выдвигали требований, поэтому потерпевшими в этом деле не признаны.

*Внесён в список экстремистов и террористов в РФ