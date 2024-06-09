Рынок Китая открыт для рязанских компаний

8 июня директор Агентства развития бизнеса Рязанской области Роман Кравчук и заместитель генерального секретаря Гуандунской ассоциации содействия сотрудничеству научно-технических предприятий Ци Пэнфэй заключили соглашение о взаимодействии. Документ подписан на площадке Петербургского международного экономического форума — 2024.

Соглашение предусматривает сотрудничество по развитию торгово-экономических связей между Рязанской областью и провинцией Гуандун Китайской Народной Республики, создание условий по развитию региональных мер поддержки предпринимателей двух стран, а также содействие в разработке и реализации совместных проектов.

«Решение о взаимодействии между провинцией и нашей областью было принято на прошедшей в апреле бизнес-миссии Рязанской области в Китайскую Народную Республику. Тогда китайские компании высоко оценили предложения рязанских предприятий, в результате чего достигнут ряд договоренностей, в том числе по поставкам пробных партий товаров, представлению рязанской продукции в павильоне Российского экспортного центра в Шанхае, заключению экспортных контрактов. Соглашение позволит нам более активно и, уверен, плодотворно сотрудничать с китайскими партнерами, а рязанским производителям стать неотъемлемой частью экономики провинции Гуандун»,

— прокомментировал подписанное соглашение директор Агентства Роман Кравчук.