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Вторник, 27 июля, 2021
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Рязанского уклониста от армии оштрафовали на 30 000 рублей

Елена Лобанова
Рязанского уклониста от армии оштрафовали на 30 000 рублей
Изображение succo с сайта Pixabay
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В Рязани 22-летнего уклониста от армии оштрафовали на 30 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Следователи установили, что парень обучался в колледже, поэтому у него была отсрочка от службы в армии. После выпуска ему неоднократно присылали повести, по которым он не являлся в военный комиссариат. 

Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной службы». Обвиняемый признал вину, но заявил, что в армии служить не хочет. Судья назначил ему штраф 30 000 рублей. 

Однако уголовное наказание не освобождает от исполнения воинской обязанности.

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