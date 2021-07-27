Рязанского уклониста от армии оштрафовали на 30 000 рублей

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В Рязани 22-летнего уклониста от армии оштрафовали на 30 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следователи установили, что парень обучался в колледже, поэтому у него была отсрочка от службы в армии. После выпуска ему неоднократно присылали повести, по которым он не являлся в военный комиссариат.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной службы». Обвиняемый признал вину, но заявил, что в армии служить не хочет. Судья назначил ему штраф 30 000 рублей.

Однако уголовное наказание не освобождает от исполнения воинской обязанности.