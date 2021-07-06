Рязанского неонациста осудили за избиение антифашиста

Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор 29-летнему местному жителю, обвиняемого по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
В августе 2018 года мужчина, исповедующий идеологию нацизма, находился вместе с двумя приятелями на улице Шевченко. Он увидел 26-летнего участника молодёжной социальной группы антифашистов «Антифа», догнал и избил.
На глазах прохожих молодому человеку нанесено 6 ударов кулаками, 10 ударов ногами по голове, туловищу. Также мужчина трижды прыгнул на лежащего на земле оппонента. Избиение сопровождалось оскорблениями, один из знакомых снимал всё на телефон.
Во время следствия рязанец признал вину, активно помогал следствию. В наказание суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно.
Приговор суда в законную силу не вступил.