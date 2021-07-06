Рязанского неонациста осудили за избиение антифашиста

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Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор 29-летнему местному жителю, обвиняемого по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В августе 2018 года мужчина, исповедующий идеологию нацизма, находился вместе с двумя приятелями на улице Шевченко. Он увидел 26-летнего участника молодёжной социальной группы антифашистов «Антифа», догнал и избил.

На глазах прохожих молодому человеку нанесено 6 ударов кулаками, 10 ударов ногами по голове, туловищу. Также мужчина трижды прыгнул на лежащего на земле оппонента. Избиение сопровождалось оскорблениями, один из знакомых снимал всё на телефон.

— Факт совершения указанных преступных действий был выявлен оперативными подразделениями региональных управлений МВД и ФСБ, — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Во время следствия рязанец признал вину, активно помогал следствию. В наказание суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно.

Приговор суда в законную силу не вступил.