Рязанским пенсионерам пообещали новые выплаты в октябре

Эксперты рассказали «МК» об особенностях октябрьских выплат пенсионерам в Рязанской области.

Как стало известно, речь идет о ежегодной денежной выплате к 1 октября, которая будет приурочена к Международному дню пожилых людей.

Подчеркивается, что рязанские пенсионеры по достижению 90-летнего возраста получат 500 рублей.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова назвала точечные выплаты пенсионерам прекрасным решением, которое станет неплохой поддержкой пожилым россиянам в покупке качественных лекарств и социально значимых продуктов питания.

Для получения выплаты не нужно будет писать никаких заявлений, поскольку чаще всего деньги перечисляют автоматически.