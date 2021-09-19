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Воскресенье, 19 сентября, 2021
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Рязанским пенсионерам пообещали новые выплаты в октябре

Никита Брыкин
Рязанским пенсионерам пообещали новые выплаты в октябре

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Эксперты рассказали «МК» об особенностях октябрьских выплат пенсионерам в Рязанской области.

Как стало известно, речь идет о ежегодной денежной выплате к 1 октября, которая будет приурочена к Международному дню пожилых людей.

Подчеркивается, что рязанские пенсионеры по достижению 90-летнего возраста получат 500 рублей.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова назвала точечные выплаты пенсионерам прекрасным решением, которое станет неплохой поддержкой пожилым россиянам в покупке качественных лекарств и социально значимых продуктов питания.

Для получения выплаты не нужно будет писать никаких заявлений, поскольку чаще всего деньги перечисляют автоматически.

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