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Четверг, 8 июля, 2021
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Рязанский Водоканал закончил год с прибылью 130 миллионов рублей

7info
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Руководители трёх муниципальных предприятий Рязани отчитались по итогам работы в 2020 году, сообщает пресс-служба городской Думы.

МП «Водоканал города Рязани» получил прибыль 130 миллионов рублей. Цифра выше планового показателя. Более 80 миллионов рублей — финансирование инвестиционной программы предприятия.

«Детское питание», «Хлебозавод № 3» не смогли выйти на безубыточность. Основная причина — коронавирус и введённые ограничения. В частности, комбинат «Детского питания» начал активно работать в августе, остальное время производство простаивал.

Общая проблема трёх муниципальных предприятий — низкая зарплата.

— Собравшиеся обсудили перспективы развития муниципальных предприятий, наметили пути решения проблем, — сообщила пресс-служба РГД.

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