Рязанский ТЮЗ отправляется на гастроли в Севастополь

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Рязанский ТЮЗ отправляется на «Большие гастроли» в Крым. С 29 по 31 мая на сцене Севастопольского ТЮЗа будут представлены спектакли для юных зрителей «Маша и медведи» и «Золотая рыбка», и постановки «Тринадцатая звезда», ставший победителем многих театральных фестивалей, и «Номер 13» по известной комедии английского драматурга Рэя Куни.

— Нашему театру много лет – 83 года. Рязанский ТЮЗ – один из старейших ТЮЗов Российской Федерации, был организован в декабре 1937 года. И мы рады, что наконец-таки приехали в Севастополь, потому что приехать мы должны были сюда до пандемии. Два года длилась наша перспектива, и вот наконец-таки это случилось, — сказала художественный руководитель Рязанского государственного областного театра юного зрителя Мария Есенина, — сообщает НТС.